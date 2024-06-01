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عربي-دولي

بعد إدانته التاريخية.. فريق الدفاع عن ترامب يستعد لاستئناف الحكم

Lebanon 24
01-06-2024 | 01:34
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غداة إدانته الجنائيّة في نيويورك في حكم تاريخي أدخل الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة المقبلة في المجهول، يستعد فريق الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب استئناف الحكم، في عملية يمكن أن تستغرق أشهراً وربما سنوات.
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ووصف الرئيس الأميركي السابق محاكمته الجنائية في نيويورك بالمحاكمة "غير العادلة" التي لم يخضع لها أيُّ مرشح رئاسي. وبحسب ترمب فإنه لم يُسمح له بالاستعانة بخبيره الانتخابي تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى فشل كافة محاولاته في تغيير المحكمة والقاضي.

وشنّ الرئيس السابق، مساء الجمعة، هجوما عنيفا من برجه في مانهاتن، منددا بخصومه الديموقراطيّين.
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