حدث فلكي نادر بسماء المنطقة العربية.. سنراه مرة واحدة في العمر!

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العالم على موعد مع حدث فلكي نادر لا يراه الشخص سوى مرة واحدة في حياته، يبدأ في الثالث من شهر حزيران فيما يعرف بظاهرة "اصطفاف الكواكب".فخلال أيام قليلة، تصطف 6 كواكب ويلحق بهم القمر في الثالث من شهر حزيران في حدث فلكي نادر وفريد يرى بالعين المجردة في السماء.6 كواكب وسابعهم القمر في خط مستقيموبحسب الخبراء الفلكيين، سترى الدول العربية هذه الظاهرة بوضوح، حيث تصطف مجموعة "الكواكب السيارة" المكونة من عطارد والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون، ثم يلحق بهم القمر في خط مستقيم، في مشهد ليس حقيقيا، بحسب تفسيرهم، إنما يتهيأ لنا في السماء ويستمر حتى أواخر شهر حزيران.أفضل رؤية وقت شروق الشمسمن جهتها، قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن أفضل الأوقات لمشاهدة ظاهرة "اصطفاف الكواكب" سيكون مع شروق الشمس، بشرط أن تكون السماء صافية، فيما قد يضطر الناس في بعض البلدان إلى استخدام التليسكوب لمشاهدة الظاهرة النادرة بشكل واضح.وقالت الوكالة إن العرض المثالي سيكون في التاسع والعشرين من يونيو، حيث سيكون منظر الكواكب وراء بعضها أكثر وضوحا ومثالية.وأكد خبراء فلكيون أنه لا يوجد تأثير لهذه الظاهرة على حياة الناس، وإنها لن تؤدي إلى وقوع الزلازل أو البراكين، نظرا لأن الكواكب السيارة بعيدة جدا عن الأرض، وتأثير جاذبية هذه الكواكب على الأرض يكاد يكون معدوما.(العربية)