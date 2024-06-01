بسبب صواريخ كوريا الشمالية.. صدام حاد في مجلس الأمن!

Advertisement

على خلفية إطلاق كوريا الشمالية أحدث الأقمار الصناعية والصواريخ الباليستية، والتهديد باستخدام الأسلحة النووية التي أدت إلى تصعيد التوترات في شمال شرق آسيا، اصطدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها كوريا الجنوبية واليابان مع الصين وروسيا، مساء أمس الجمعة.جاء هذا المشهد خلال اجتماع طارئ مفتوح لمجلس الأمن الدولي، عقد بعدما أخفقت كوريا الشمالية في إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري في 27 أيار ، وإطلاقات أخرى باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في انتهاك للعقوبات الأميركية.ومنذ بداية عام 2022، أطلقت كوريا الشمالية، أكثر من 100 صاروخ باستخدام هذه التكنولوجيا المحظورة في الوقت الذي تقوم فيه بتطوير برنامجها للأسلحة النووية.وردا على ذلك، نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها عددا متزايدا من التدريبات العسكرية.وقدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري، إحاطة لاجتماع المجلس قائلا إن الدول ذات السيادة لها الحق في الاستفادة من الأنشطة الفضائية السلمية، لكن كوريا الشمالية يحظر عليها صراحة إجراء عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، كما أن انتهاكاتها المستمرة تقوض المعاهدات العالمية لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.وقال خياري: "ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن التوترات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية... هناك حاجة لإجراءات عملية لخفض التوترات وعكس الديناميكية الخطيرة وإفساح المجال لاستكشاف السبل الدبلوماسية".من جهته، أكد كيم سونغ سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، أن إطلاق بلاده للأقمار الصناعية "حق مشروع وعالمي لدولة ذات سيادة" بموجب القانون الدولي ومعاهدة الفضاء الخارجي، مشيرا إلى أنها نجحت في إطلاق أحد الأقمار الصناعية في نوفمبر.وشدد على أن أقمار الاستطلاع ليست ضرورية لتعزيز قدراتها في الدفاع عن النفس فقط، بل للدفاع عن سيادتها أيضا. (العربية)