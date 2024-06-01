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هجوم روسي ضخم بالصواريخ.. وأضرار بمنشآت للطاقة في 5 مناطق بأنحاء أوكرانيا

Lebanon 24
01-06-2024 | 04:27
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أعلن مسؤولون ان روسيا أطلقت وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة، اليوم السبت، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشآت للطاقة في 5 مناطق في أنحاء أوكرانيا.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا "أوكرنرجو" إن الهجوم ألحق أضرارا بمنشآت الطاقة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا ومنطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي ومنطقة كيروفوهراد وسط أوكرانيا ومنطقة إيفانو فرانكيفسك في الغرب.
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وأضافت الشركة "شن الروس صباح اليوم ضربة أخرى على منشآت الطاقة الأوكرانية. إنه بالفعل سادس هجوم ضخم ومعقد بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية للطاقة منذ آذار".

وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 35 من 53 صاروخا و46 من 47 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

ومنذ آذار الماضي كثفت روسيا قصف البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، مما أدى إلى تعطيل معظم عمليات توليد الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية وبالتالي انقطاعات للتيار الكهربائي ورفع واردات الكهرباء إلى مستويات قياسية.

وقالت شركة (دي.تي.إي.كيه)، وهي أكبر شركة خاصة لتوليد الطاقة في أوكرانيا، إن محطتي الطاقة الحرارية التابعتين لها أصيبتا في الهجوم، وتضررت معداتهما بشدة. (سكاي نيوز)


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