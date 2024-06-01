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عربي-دولي
دولة آسيوية تعلن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام لتنفيذ وقف إطلاق نار في غزة
Lebanon 24
01-06-2024
|
04:29
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قال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، ليوم السبت، ان بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام لتنفيذ وقف إطلاق نار في قطاع غزة إذا اقتضى الأمر.
وقال برابو في كلمة خلال قمة حوار شانغري-لا، أكبر منتدى أمني في آسيا والذي يعقد في سنغافورة، إن اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح.
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وكان بايدن أشار إلى ان المرحلة الأولى ستستمر لمدة 6 أسابيع، وتشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية الرئيسية في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن النساء والجرحى والمسنين لدى حماس، ومئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم.
وخلال المرحلة الأولى ستتفاوض إسرائيل مع حركة حماس للوصول إلى المرحلة الثانية التي ستشهد نهاية الحرب بشكل دائم.
أما المرحلة الثانية من المقترح فستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الانسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا.
وفي المرحلة الثالثة سيتم تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة لغزة.(سكاي نيوز)
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