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عربي-دولي
هكذا علّقت السعودية على مقترح بايدن لوقف حرب غزة
Lebanon 24
01-06-2024
|
04:50
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أهمية التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
وتلقى وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن تطرقا خلاله للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن، بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.
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وعبّر بن فرحان خلال الاتصال عن "دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة للمدنيين المتضررين جرّاء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكلٍ آمن".
وأعلن بايدن عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
وقال بايدن مخاطبا إسرائيل: "بصفتي شخصا كان له التزام طويل تجاه إسرائيل،وبصفتي الرئيس الأميركي الوحيد الذي زار إسرائيل في وقت حرب، وبصفتي شخصا أرسل القوات الأمريكية للدفاع المباشر عن إسرائيل حينما هاجمتها إيران، أطلب منكم التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه الفرصة... لا يمكننا تضييع هذه الفرصة".(سكاي نيوز)
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