أبرزها بلدانٌ عربية.. تعرفوا إلى الدول المستحوذة على أكبر احتياطات الغاز الطبيعي

تزداد أهمية الغاز الطبيعي بشكل متسارع وكبير عالمياً، لا سيما أنه يعدّ من أهم جسور الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مستقبل منخفض الكربون.

ومع ازدياد أهمية الغاز الطبيعي ترتفع أسعاره، وتزداد أهمية التنقيب عنه في مختلف مناطق العالم، حيث يمثل أيضاً ثروة هامة للدول التي يتوفر فيها احتياطات كبيرة منه.

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وفي ما يلي تُبين أكبر الدول في امتلاك احتياطات من الغاز الطبيعي:

1- روسيا:

- الإحتياطي من الغاز الطبيعي: 37.4 تريليون متر مكعب

- النسبة من الإجمالي العالمي: 19.9%

2- إيران:

- الإحتياطي من الغاز الطبيعي: 32.1 تريليون متر مكعب

- النسبة من الإجمالي العالمي: 17.1%

3- قطر:

- الإحتياطي من الغاز الطبيعي: 24.7 تريليون متر مكعب

- النسبة من الإجمالي العالمي: 13.1%

4- تركمانستان:

- الإحتياطي من الغاز الطبيعي: 13.6 تريليون متر مكعب

- النسبة من الإجمالي العالمي: 7.2%

5- الولايات المتحدة:

- الإحتياطي من الغاز الطبيعي: 12.6 تريليون متر مكعب

- النسبة من الإجمالي العالمي: 6.7%

6- الصين:

- الإحتياطي من الغاز الطبيعي: 8.4 تريليون متر مكعب

- النسبة من الإجمالي العالمي: 4.5%

7- فنزويلا:

- الإحتياطي من الغاز الطبيعي: 6.3 تريليون متر مكعب

- النسبة من الإجمالي العالمي: 3.3%

8- السعودية:

- الإحتياطي من الغاز الطبيعي: 6.0 تريليون متر مكعب

- النسبة من الإجمالي العالمي: 3.2%

9- الإمارات:

- الإحتياطي من الغاز الطبيعي: 5.9 تريليون متر مكعب

- النسبة من الإجمالي العالمي: 3.1%

10- نيجيريا:

- الإحتياطي من الغاز الطبيعي: 5.5 تريليون متر مكعب

- النسبة من الإجمالي العالمي: 2.9%

(الخليج أونلاين)













