واجه الرئيس الأميركي جو بايدن، عدّة انتقادات، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب ردّه الذي وُصف بـ"الغريب" عقب سؤاله عن الإدانة الجنائية التاريخية، لمنافسه السياسي دونالد ترامب، حيث اكتفى بابتسامة وُصفت من وسائل إعلام غربية بـ"الشريرة".



وكان بايدن، قد قال الجمعة خلال خطاب له في البيت الأبيض: "بعد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته الجنائية في نيويورك، إنه سيمنح الفرصة، كما ينبغي، لاستئناف هذا القرار، تماما مثل أي شخص آخر لديه هذه الفرصة".



وفي الوقت الذي كان فيه بايدن يغادر المنصة، قال أحد الصحفيين: "يشير دونالد ترامب إلى نفسه على أنه سجين سياسي ويلومك مباشرة، ما هو ردك على ذلك يا سيدي؟"، فتوقف بايدن والتفت إلى الصحفيين وأظهر ما وصفه البعض بـ"الابتسامة الشريرة" لمدة 10 ثوان تقريبا، قبل أن يبتعد دون أن ينطق بكلمة.



وفتح رد فعل بايدن، الباب على مصراعيه لموجة سخرية عمّت مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وقد تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر بايدن مبتسما ويمشي بعدها مغادرا المنصة.



وفي السياق نفسه، علّق جيسون ميلر، وهو أحد كبار مسؤولي حملة ترامب، عبر حسابه على منصة "إكس" ساخرا: "إلى أين كان يتجول الأحمق الخرف؟". فيما قال ويسلي هانت، وهو النائب الجمهوري عن ولاية تكساس: "ابتسامة بايدن هي كل ما يحتاج الناخبون الأمريكيون إلى رؤيته".



تجدر الإشارة إلى أن هيئة محلفين في نيويورك، أدانت الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه، وذلك في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.



من جهته، قال القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك: "تلقينا مذكرة من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على حُكم" وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها وإدانة ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه. وحدد القاضي يوم 11 تموز موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.

إلى ذلك، تأتي هذه الإدانة الموجهة إلى ترامب، قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها ترامب للعودة إلى البيت الأبيض. وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية. (عربي21)