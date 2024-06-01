حملة ترامب تجمع 53 مليون دولار في 24 ساعة!

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قالت حملة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إنها جمعت 52.8 مليون دولار، خلال الـ24 ساعة التي تلت إعلان الحكم بإدانته بتزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.وبحسب بلومبرغ، فإن مبلغ التبرعات البالغ 52.8 مليون دولار، هو رقم ضخم ليوم واحد، كما أنه يمثل أكثر من ثلثي المبلغ الذي جمعه خلال شهر أبريل بأكلمه، والبالغ 76 مليون دولار.وقالت حملة ترامب في بيان مساء الجمعة: "هذا أكثر من مليوني دولار في الساعة". وبحسب البيان، فإن أكثر من ثلث المتبرعين جدد.وكانت هيئة المحلفين وجدت، الخميس الماضي، أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب مذنب في جميع التهم الـ 34 المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات التجارية للتستر على المدفوعات لممثلة إباحية.