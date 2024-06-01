رغم الخلافات.. أوستن: الحرب ضد الصين ليست وشيكة

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أكد وزير الدفاع الأميركي لوين أوستن اليوم السبت، الحاجة للحفاظ على حوار مع الصين وجيرانها، للحيلولة دون خروج التوتر في المنطقة عن السيطرة.وقال أوستن في حوار شانغريلا الأمني بسنغافورة: "ليست كل المحادثات سارة. لكن المهم أن نواصل التحدث مع بعضنا بعضا".ورغم الاختلاف الواضح في الآراء، استبعد الوزير الأميركي، خطر تصاعد الأوضاع.وقال أوستن في خطابه: "سمعتموني أيضا أقول عدة مرات إن، كما تعلمون، حرباً أو قتالاً ضد الصين ليس أمرا وشيكاً ولا مفر منه، من وجهة نظري".وفي الوقت نفسه، أشار أوستن إلى أهمية دعم الولايات المتحدة مصالح حلفائها وشركائها في المنطقة.وعن الخلاف بين الفلبين والصين، أكد أوستن أهمية الحوار. وأضاف "هناك عدد من الأمور التي يمكن أن تحدث في البحر أو في الجو، وندرك ذلك. ولكن هدفنا ضمان ألا نسمح للأمور بالخروج عن السيطرة".وأجرى وزراء دفاع الولايات المتحدة والصين محادثات مباشرة في سنغافورة أمس، تناولت قضايا تايوان وبحر الصين الجنوبي.وقالت وزارة الدفاع الأميركية أمس إن أوستن أعرب عن مخاوفه من أنشطة الجيش الصيني حول تايوان، ومن دور الصين في دعم صناعة الدفاع الروسية.