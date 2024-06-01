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اجتماع مصري أميركي إسرائيلي الأحد للبحث في إعادة فتح معبر رفح

Lebanon 24
01-06-2024 | 09:05
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 تستضيف مصر اجتماعا الأحد مع إسرائيل والولايات المتحدة للبحث في "إعادة فتح معبر رفح الحدودي" مع غزة، وفق ما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من المخابرات المصرية السبت. بحسب "فرانس برس".
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ونقلت القناة عن "مسؤول رفيع المستوى" أن القاهرة متمسكة بمطلب "الانسحاب الإسرائيلي الكامل" من معبر رفح بين مصر وغزة والذي يعد منفذا رئيسيا للمساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.
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