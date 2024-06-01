لابيد يحث نتنياهو على الاستجابة لمقترح بايدن بخصوص اتفاق غزة

Advertisement

حث زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السبت، على الاستجابة لدعوة الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص هدنة في غزة.وعرض لابيد دعم نتنياهو إذا تعنت شركاؤه في الحكومة من اليمين المتطرف.وكتب لابيد على منصة "إكس": "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل كلمة الرئيس بايدن المهمة. هناك اتفاق على الطاولة ويتعين إبرامه".وأضاف: "أذكر نتنياهو بأن لديه شبكة أمان من جانبنا لإبرام اتفاق رهائن إذا غادر إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش الحكومة".وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".