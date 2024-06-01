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عربي-دولي

ضابط سابق مدرج على "اللائحة السوداء" بين مرشحي رئاسة إيران

Lebanon 24
01-06-2024 | 09:19
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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحيد حقانيان، المدرج على قائمة أميركية للعقوبات، ضمن من سجلوا أسماءهم، السبت، للترشح للرئاسة في إيران بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
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وقال حقانيان، وهو مساعد مقرب من المرشد علي خامنئي، للصحفيين عقب تسجيل ترشحه إن تأهله يستند إلى "خبرة تمتد 45 عاما قضاها في هيئة الرئاسة ومكتب المرشد".

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على حقانيان في عام 2019 ضمن 9 أفراد من "الدائرة المقربة لخامنئي المسؤولة عن زيادة القمع الداخلي والخارجي".

وتقول إيران إن معظم العقوبات الأميركية تستند إلى اتهامات لا أساس لها.

وكان رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو من المحافظين البارزين، أيضا من بين المرشحين الذين سجلوا أسماءهم، الجمعة، وكذلك عبد الناصر همتي وهو محافظ سابق للبنك المركزي.

وقال أحد مسؤولي الانتخابات للصحفيين، السبت، إن هناك 12 مرشحا سجلوا أسماءهم منذ بدء عملية التسجيل، الخميس، لخوض انتخابات 28 يونيو.

وسينشر مجلس صيانة الدستور في 11 يونيو قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة.

وكان ينظر إلى رئيسي على أنه خليفة محتمل لخامنئي، صاحب القول الفصل في البلاد.
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