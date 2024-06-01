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عربي-دولي

بالعربية والعبرية... منشور لماكرون لوقف حرب غزة

Lebanon 24
01-06-2024 | 10:17
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كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منشورين باللغتين العربية والعبرية على منصة "إكس"، للدعوة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وجاء في منشور ماكرون بالعربية على حسابه الرسمي في "إكس": "على الحرب في غزة أن تتوقف وندعم اقتراح الولايات المتحدة لاتفاق شامل. كما نعمل مع شركائنا في المنطقة لسلام وأمان للجميع. إطلاق سراح الرهائن، وقف إطلاق نار مستدام بغية العمل من أجل السلام والتقدم نحو حل الدولتين".
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وترجم الرئيس الفرنسي التغريدة نفسها إلى اللغة العبرية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
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