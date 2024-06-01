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عربي-دولي

إيطاليا تحذر من التسرّع في تسليح أوكرانيا

Lebanon 24
01-06-2024 | 10:20
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كرر وزير الخارجية الإيطالي، السبت، معارضته لاستخدام أوكرانيا أسلحة إيطالية لضرب أهداف في روسيا، محذراً من وضع دقيق، يتعين فيه تجنب اتخاذ خطوات متسرعة.

وازداد عدد دول حلف شمال الأطلسي المؤيدة للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة المقدمة من الغرب لضرب الأراضي الروسية، لكن روما، العضو المؤسس في الحلف، لا تزال تعارض ذلك.
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وقال أنتونيو تاياني، خلال اجتماع في رابالو بشمال غرب إيطاليا: "إنها لحظة حساسة جداً، يتعين ألا نقوم بخطوات خاطئة"، وأن نتجنّب "الخطوات والتصريحات المتسرعة"، حسبما نقلت عنه وكالتا "إيه جي آي" و"أنسا" للأنباء.
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