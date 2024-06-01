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عربي-دولي

القيادة الفلسطينية تطالب بالانسحاب الإسرائيلي من غزة

Lebanon 24
01-06-2024 | 10:45
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أكدت القيادة الفلسطينية  وجوب وقف "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجميع أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، وقفاً فورياً ودائماً، وبما يشمل وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.
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وشددت القيادة الفلسطينية، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، السبت، على "وجوب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتسليم وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفق الاتفاقات الموقعة، بما فيها اتفاق المعابر لعام 2005، بما يتيح انتظام وصول المساعدات الإغاثية وجميع الاحتياجات لأهلنا في قطاع غزة".

وأكدت "منع تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، وتأمين الإيواء والمساعدات الإغاثية والخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ورعاية صحية وتعليم، وصولا إلى إعادة إعمار قطاع غزة".

وقالت القيادة الفلسطينية إن "السلام والأمن والاستقرار تتحقق فقط عبر حل سياسي، يستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 67، بما فيها القدس الشرقية، وسوف تواصل دولة فلسطين، مدعومة بالأشقاء والأصدقاء دفاعها عن حقوق شعبنا وجهودها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف جميع دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطينية".

وجددت القيادة "شكرها وتقديرها للدول التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين وكذلك الدول التي وقفت مع دولة فلسطين سياسياً واقتصادياً، والتي كان آخرها ما تم في مؤتمر الدول المانحة في بروكسل، لتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها وأداء مهامها الوطنية، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في حجز أموال المقاصة الفلسطينية، وحصار الشعب الفلسطيني، وخنق اقتصاده الوطني".
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