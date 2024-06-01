نحو 100 شهيد خلال 24 ساعة من الهجمات الإسرائيلية على غزة

يواصل الدفاع المدني في جباليا انتشال جثامين نحو 100 فلسطيني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المخيم، الجمعة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية قصفت المحاور المتاخمة لمحور نيتساريم وسط قطاع غزة.

وأفاد باستشهاد فلسطينيين جراء القصف على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما قتل اثنان آخران في منطقة الزهراء جنوب نيتساريم.

هذا وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف منزلين في البريج ، بينما استهدفت الطائرات منزلين آخرين في رفح.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل في تل زعرب غرب المدينة التي تتعرض لقصف مكثف.

كما توفي طفل في دير البلح نتيجة الجوع الشديد ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجوع إلى 37 طفلا.

( سكاي نيوز)