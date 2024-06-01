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عربي-دولي

للمرة الأولى.. انتخابات تاريخية في جنوب أفريقيا تُنهي نظام الفصل العنصري

Lebanon 24
01-06-2024 | 11:13
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أظهرت نتائج الانتخابات الجارية في جنوب أفريقيا، خسارة الحزب الحاكم أغلبيته البرلمانية، لينتهي معها نظام الفصل العنصري.
وحصل حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" على ما يزيد قليلا عن 40% في الانتخابات فقط، بتراجع واضح ومؤثّر.
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ولم تعلن بعد النتائج النهائية رسميا من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة التي أدارت الانتخابات.

وقالت اللجنة الانتخابية، أمس الجمعة، إنه من المقرر أن تظهر نتائج الانتخابات بحلول يوم الأحد. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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