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عربي-دولي
لتجنيدهم إجباريًا.. أوكرانيا تُلاحق أتباع "هاري كريشنا"
Lebanon 24
01-06-2024
|
11:48
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احتجزت الشّرطة الأوكرانية عددًا من أتباع حركة "هاري كريشنا" لأجل تجنيدهم في الجيش الأوكراني، فيما حاصر حشد من المؤمنين دورية للشرطة وموظفي مركز التجنيد العسكري وحاولوا استعادة الشباب الموقوفين لكن دون جدوى.
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وفي وقت سابق، صرح مدير اتحاد هلسنكي الأوكراني لحقوق الإنسان، ألكسندر بافليتشينكو، بأن الأوكرانيين لا يمكنهم رفض الخدمة في الجيش لأسباب دينية، وقال: "حتى لو تقدم المواطن الخاضع للخدمة العسكرية بدعوى إلى المحكمة، فلن يحصل على إذن لأداء خدمة بديلة أثناء فترة سريان الأحكام العرفية".
وقد دخل القانون الجديد للتعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 أيار، ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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