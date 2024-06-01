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"القسام" تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية في رفح

Lebanon 24
01-06-2024 | 12:08
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أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، السبت، قتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابة آخرين واستهداف آليات عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

 وقالت "القسام" في منشور على تلغرام، إن مقاتليها "تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة هندسية مكونة من 6 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح قرب مفترق جورج شرق مدينة رفح".

 وفي منشور لاحق، أضافت "القسام" أن مقاتليها "دكوا تجمعا لجنود وآليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون في منطقة تل زعرب بحي تل السلطان غرب مدينة رفح".

 ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن بيان القسام، إلا أنه عادة يكتفي من حين لآخر بتحديث حصيلة قتلاه وجرحاه في معارك القطاع.

(الاناضول)
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