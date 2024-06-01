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عربي-دولي

"تجمع شيطاني" في إيران.. وهذا ما كشفت عنه السلطات!

Lebanon 24
01-06-2024 | 12:07
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داهمت السلطات الإيرانية تجمعًا لـ"شبكة شيطانية" في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، حيث تم توقيف 35 شخصًا.

وقالت وكالة "إيسنا" إن "المداهمة جرت بعدما حددت الشرطة مكان التجمع الذي كان يشمل علامات ورموزا شيطانية وكحولا ومخدرات".
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وقال قائد الشرطة في مدينة دزفول في خوزستان روح الله ياري زاده قوله إنه "تم اعتقال 31 رجلا وأربع نساء في المكان وأحيلوا على السلطات القضائية".

ومع هذه المداهمة، وصل عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال أيار إلى 250. (روسيا اليوم)
 
المصدر: روسيا اليوم
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