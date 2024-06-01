"تجمع شيطاني" في إيران.. وهذا ما كشفت عنه السلطات!

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وقالت وكالة "إيسنا" إن "المداهمة جرت بعدما حددت الشرطة مكان التجمع الذي كان يشمل علامات ورموزا شيطانية وكحولا ومخدرات".وقال قائد الشرطة في مدينة دزفول في خوزستان روح الله ياري زاده قوله إنه "تم اعتقال 31 رجلا وأربع نساء في المكان وأحيلوا على السلطات القضائية".ومع هذه المداهمة، وصل عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال أيار إلى 250. (روسيا اليوم)