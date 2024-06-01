حالة واحدة تفعّل بموجبها "المادة الخامسة" من "ميثاق الناتو".. ما هي؟

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أوضح رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور إن "الهجوم الإلكتروني على إحدى دول الحلف يمكن أن يشكل سببا لتفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف".ونقلت وكالة ريا نوفوستي عنه قوله: "ليس الهجوم المادي فحسب، بل حتى الهجوم السيبراني أيضا يمكن أن يشكل أساسا لمناقشة تفعيل المادة الخامسة، ونتيجة للمناقشات، قد يتم تنفيذ الإجراءات اللاحقة".وفي وقت سابق، قال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف مستعد للجوء إلى المادة الخامسة من معاهدة واشنطن للدفاع الجماعي ردا على هجوم إلكتروني ضخم.يذكر أن المادة الخامسة من ميثاق الناتو تعني أن الحلف يلتزم بالدفاع عن إحدى الدول الأعضاء فيه حال تعرضها للاعتداء بشكل جماعي، وأن كل دولة من دول الحلف مسؤولة عن الدفاع عن كامل الأراضي العائدة لجميع الدول الأعضاء. (روسيا اليوم)