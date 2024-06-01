25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حالة واحدة تفعّل بموجبها "المادة الخامسة" من "ميثاق الناتو".. ما هي؟
Lebanon 24
01-06-2024
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور إن "الهجوم الإلكتروني على إحدى دول الحلف يمكن أن يشكل سببا لتفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف".
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عنه قوله: "ليس الهجوم المادي فحسب، بل حتى الهجوم السيبراني أيضا يمكن أن يشكل أساسا لمناقشة تفعيل المادة الخامسة، ونتيجة للمناقشات، قد يتم تنفيذ الإجراءات اللاحقة".
Advertisement
وفي وقت سابق، قال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف مستعد للجوء إلى المادة الخامسة من معاهدة واشنطن للدفاع الجماعي ردا على هجوم إلكتروني ضخم.
يذكر أن المادة الخامسة من ميثاق الناتو تعني أن الحلف يلتزم بالدفاع عن إحدى الدول الأعضاء فيه حال تعرضها للاعتداء بشكل جماعي، وأن كل دولة من دول الحلف مسؤولة عن الدفاع عن كامل الأراضي العائدة لجميع الدول الأعضاء. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
Lebanon 24
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
14:40 | 2024-05-31
31/05/2024 02:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
15:01 | 2024-05-31
31/05/2024 03:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليل ساخن" في جنوب لبنان.. قصفٌ عنيف وتصعيدٌ إسرائيلي كبير!
Lebanon 24
"ليل ساخن" في جنوب لبنان.. قصفٌ عنيف وتصعيدٌ إسرائيلي كبير!
16:12 | 2024-05-31
31/05/2024 04:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إحتلال داخل لبنان".. هكذا تتحضر إسرائيل للغزو!
Lebanon 24
"إحتلال داخل لبنان".. هكذا تتحضر إسرائيل للغزو!
14:00 | 2024-05-31
31/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب بقاعي "يفقد صوابه"...هذا ما حصل
Lebanon 24
نائب بقاعي "يفقد صوابه"...هذا ما حصل
01:15 | 2024-06-01
01/06/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:25 | 2024-06-01
للمرة الثانية: طائرة مسيرة تخرق أجواء عكّا.. ما علاقة "حزب الله"؟
13:15 | 2024-06-01
حدث أمني في غرب ألمانيا.. إطلاق نار يُصيب أربعة أشخاص
13:07 | 2024-06-01
زيلينسكي يصبُّ جام غضبه على جنرلاته.. أوكرانيا تخسر خاركيف!
12:50 | 2024-06-01
الفلسطينيون يعودون إلى "أرض محروقة" في جباليا
12:35 | 2024-06-01
جبهة الشمال تشتعل.. شبح صواريخ "حزب الله" يرفع مستوى الحرب ويؤجّج المعركة
12:28 | 2024-06-01
هزة أرضية تضرب المغرب
فيديو
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
01/06/2024 20:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
01/06/2024 20:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
01/06/2024 20:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24