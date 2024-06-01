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أوضح خبير بريطانيّ أنّ الهجمات الأوكرانية المضادة على محور خاركيف فشلت، والدفاعات هناك بدأت تنهار.وقال: "يبدو أن الهجمات المضادة الأوكرانية، التي سمعنا عنها كثيرا في هذه المنطقة قد فشلت. ووفقا لأحدث البيانات، اقتحم الروس خطوط الدفاع".ووفقا للخبير، حاول الأوكرانيون الاحتفاظ بمواقعهم، لكنهم كانوا محاصرين في فولشانسك، مشيرا إلى أن خطوط دفاعهم الآن في هذا المحور تنهار، ويعتقد ميركوريس أنه إذا سقطت الدفاعات بالكامل، فهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن القوات الروسية ستكون قادرة على التقدم أكثر.وخلص إلى القول: "خلال عملية خاركيف، صرخ زيلينسكي في وجه جنرالاته، مقتنعا بأنه لم يتم إخباره بالحقيقة بشأن الوضع في هذه المنطقة". (روسيا اليوم)