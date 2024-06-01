Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يصبُّ جام غضبه على جنرلاته.. أوكرانيا تخسر خاركيف!

Lebanon 24
01-06-2024 | 13:07
A-
A+
Doc-P-1206754-638528695569050918.jpg
Doc-P-1206754-638528695569050918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح خبير بريطانيّ أنّ الهجمات الأوكرانية المضادة على محور خاركيف فشلت، والدفاعات هناك بدأت تنهار.

وقال: "يبدو أن الهجمات المضادة الأوكرانية، التي سمعنا عنها كثيرا في هذه المنطقة قد فشلت. ووفقا لأحدث البيانات، اقتحم الروس خطوط الدفاع".
Advertisement

ووفقا للخبير، حاول الأوكرانيون الاحتفاظ بمواقعهم، لكنهم كانوا محاصرين في فولشانسك، مشيرا إلى أن خطوط دفاعهم الآن في هذا المحور تنهار، ويعتقد ميركوريس أنه إذا سقطت الدفاعات بالكامل، فهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن القوات الروسية ستكون قادرة على التقدم أكثر.

وخلص إلى القول: "خلال عملية خاركيف، صرخ زيلينسكي في وجه جنرالاته، مقتنعا بأنه لم يتم إخباره بالحقيقة بشأن الوضع في هذه المنطقة". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:43 | 2024-06-01
16:40 | 2024-06-01
16:20 | 2024-06-01
16:00 | 2024-06-01
15:54 | 2024-06-01
15:48 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24