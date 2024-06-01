حدث أمني في غرب ألمانيا.. إطلاق نار يُصيب أربعة أشخاص

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أفادت الشرطة الألمانية بأن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح في إطلاق نار وقع يوم السبت في مدينة هاغن غرب ألمانيا، وما زال المشتبه بتنفيذ الهجوم هاربا الى الآن.وأشارت الشرطة الألمانية إلى أن الدافع قد يكون عائليا، مع استبعاد الشرطة لأي سياق سياسي أو ديني حتى الآن.وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به، بمساعدة مروحية تحلق فوق المدينة.وأطلق المشتبه به النار في أحد شوارع هاغن وفي صالون قريب لتصفيف الشعر. (روسيا اليوم)