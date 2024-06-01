بالقنابل العنقودية.. أوكرانيا تدكّ أهدافًا روسية وتُوقع قتلى

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استهدفت القوات الاوكرانية حي بتروفسكي في مدينة دونيتسك بقذائف عنقودية، حسب السلطات في جمهورية دونيتسك الروسية.وقالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية إن القوات الأوكرانية أطلقت قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم على دونيتسك.وأعلن حاكم جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين مساء أمس مقتل 5 مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية للجمهورية. (روسيا اليوم)