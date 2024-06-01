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عربي-دولي

بالقنابل العنقودية.. أوكرانيا تدكّ أهدافًا روسية وتُوقع قتلى

Lebanon 24
01-06-2024 | 13:44
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استهدفت القوات الاوكرانية حي بتروفسكي في مدينة دونيتسك بقذائف عنقودية، حسب السلطات في جمهورية دونيتسك الروسية.

وقالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية إن القوات الأوكرانية أطلقت قذيفتين عنقوديتين من عيار 155 ملم على دونيتسك.
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وأعلن حاكم جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين مساء أمس مقتل 5 مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية للجمهورية. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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