22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالأرقام.. هذه أهم العمليات التي تمكن "الجيش العراقي" من تنفيذها خلال 6 أشهر
Lebanon 24
01-06-2024
|
13:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن الجيش العراقي من خلال العمليات النوعية والاستباقية التي نفذتها مديرية الاستخبارات العسكرية خلال النصف الأول من العام 2024، من إلقاء القبض لى 673 متهما بالإرهاب، و11524 متهما بمواد قانونية مختلفة و507 من تجار ومروجي المخدرات، إلى جانب 4 تجار ومهربي آثار ومزيفي العملة، وذلك بفضل المعلومات المقدمة من مديرية الاستخبارات العسكرية.
Advertisement
وأشار الجيش في بيان أنه تم تحييد 11 إرهابيا وضبط وتدمير 3 مركبات مفخخة و180 مركبة محملة بالأدوية والمواد منتهية الصلاحية، و108 مركبات معدة لتهريب المشتقات النفطية.
كما وتم ضبط وتدمير 1728 كدس للأعتدة والأسلحة، و130 مخبأ ونفقا تابعة لعصابات داعش الإرهابية، و22 حزاما ناسفا.
ووفقا للبيان حققت طواقم الجيش العراقي أيضا 10 ضربات جوية ناجحة، بفضل معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية . (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الـ1000 ليرة.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ1000 ليرة.. إليكم الجديد
14:56 | 2024-06-01
01/06/2024 02:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تهزّ بعلبك.. ماذا استهدفت؟ (صورة)
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تهزّ بعلبك.. ماذا استهدفت؟ (صورة)
15:04 | 2024-06-01
01/06/2024 03:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بفستان أبيض ناعم.. أرزة الشدياق تحتفل بزفاف ابنتها تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بفستان أبيض ناعم.. أرزة الشدياق تحتفل بزفاف ابنتها تعرفوا إليها (فيديو)
02:21 | 2024-06-01
01/06/2024 02:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب بقاعي "يفقد صوابه"...هذا ما حصل
Lebanon 24
نائب بقاعي "يفقد صوابه"...هذا ما حصل
01:15 | 2024-06-01
01/06/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدها كثيراً.. ابنة الإعلامي طوني بارود وطليقته ملكة جمال لبنان السابقة تستمتعان بوقتهما في فرنسا (فيديو)
Lebanon 24
تشبه والدها كثيراً.. ابنة الإعلامي طوني بارود وطليقته ملكة جمال لبنان السابقة تستمتعان بوقتهما في فرنسا (فيديو)
04:40 | 2024-06-01
01/06/2024 04:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:43 | 2024-06-01
بعد انتخابات تاريخية.. لماذا تخلى أحفاد مانديلا عن حزبه؟
16:40 | 2024-06-01
المفوض العام للأونروا: ملاجئنا في رفح الفلسطينية فارغة الآن
16:20 | 2024-06-01
بريطانيا تعلن عن حادث جنوب غرب الحديدة باليمن
16:00 | 2024-06-01
أبرزها بلدانٌ عربية.. تعرفوا إلى الدول المستحوذة على أكبر احتياطات الغاز الطبيعي
15:54 | 2024-06-01
دعوا لوقف إطلاق نار دائم.. بيان قطري مصري أميركي يخصّ "هدنة غزة"
15:48 | 2024-06-01
بعد الوصول إلى بوادر اتفاق بشأن الهدنة.. هل يُطيح الوزراء بحكومة نتنياهو؟
فيديو
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
02/06/2024 03:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
02/06/2024 03:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
02/06/2024 03:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24