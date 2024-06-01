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بالأرقام.. هذه أهم العمليات التي تمكن "الجيش العراقي" من تنفيذها خلال 6 أشهر

Lebanon 24
01-06-2024 | 13:57
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تمكن الجيش العراقي من خلال العمليات النوعية والاستباقية التي نفذتها مديرية الاستخبارات العسكرية خلال النصف الأول من العام 2024، من إلقاء القبض لى 673 متهما بالإرهاب، و11524 متهما بمواد قانونية مختلفة و507 من تجار ومروجي المخدرات، إلى جانب 4 تجار ومهربي آثار ومزيفي العملة، وذلك بفضل المعلومات المقدمة من مديرية الاستخبارات العسكرية.
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وأشار الجيش في بيان أنه تم تحييد 11 إرهابيا وضبط وتدمير 3 مركبات مفخخة و180 مركبة محملة بالأدوية والمواد منتهية الصلاحية، و108 مركبات معدة لتهريب المشتقات النفطية.

كما وتم ضبط وتدمير 1728 كدس للأعتدة والأسلحة، و130 مخبأ ونفقا تابعة لعصابات داعش الإرهابية، و22 حزاما ناسفا.

ووفقا للبيان حققت طواقم الجيش العراقي أيضا 10 ضربات جوية ناجحة، بفضل معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية . (روسيا اليوم)
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