"مقترح هدنة" جديد وافقت عليه "إسرائيل" ويضمن انتهاء الحرب.. إليكم ما تضمن

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وافقت إسرائيل على مقترح جديد يتضمن 3 مراحل، يضمن إنهاء الحرب في غزة.وفي التفاصيل فقد أشار موقع "أكسيوس" إلى أن الخطة التي قدّمها بايدن تمثّل بشكل عام اقتراحا إسرائيليا قُدّم لحركة حماس.ولفت الموقع إلى أن إسرائيل تحتفظ بالحق في استئناف القتال في أي وقت إذا خرقت حماس التزاماتها في الاتفاق.وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى من الصفقة تشمل إطلاق سراح المحتجزات والمجندات والمسنين ومصابين.أما المرحلة الثانية من الصفقة تشمل إطلاق سراح الرجال والجنود وبقية المصابين، وقد وافقت إسرائيل على وقف الحرب في هذه المرحلة.أما بالنسبة إلى المرحلة الثالثة، فإنها تشمل الإفراج عن جميع الجثث.