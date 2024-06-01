السعودية تدين محاولات تقويض جهود وكالة "أونروا"

دانت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت محاولات السلطات الإسرائيلية تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من خلال تصنيفها كمنظمة "إرهابية".

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن سياسات السلطات الإسرائيلية تجاه "الأونروا" تهدف إلى رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون بواجبهم في تخفيف حدّة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأكدت أنه يتوجب على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية. (روسيا اليوم)