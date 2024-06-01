اتصال بين شكري وبلينكن.. وتوافق على ضرورة إنهاء الحرب بغزة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن القاهرة تدعم كل جهد يستهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وفق بيان للخارجية المصرية، غداة مقترح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن إقرار هدنة بالقطاع الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ 7 تشرين أول 2023.

وبحث الوزيران "المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي بايدن حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر، والولايات المتحدة في هذا الشأن".

وأكد شكري، على "دعم مصر لكل جهد يستهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عوائق".

وشدد على "حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لإدخال المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية بالقطاع". (الأناضول)