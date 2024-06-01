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امرأة تتقدّم بأوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية.. من تكون؟ (صورة)

Lebanon 24
01-06-2024 | 15:31
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تحت شعار "حكومة صحية، واقتصاد صحي، ومجتمع صحي"، تقدمت النائبة المحافظة السابقة بالبرلمان زهرة إلهيان بأوراق ترشحها لانتخابات الرئاسة المبكرة إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته.

وشددت إلهيان، العضو السابق بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى، على أن حكومتها ستأخذ الحريات السياسية والاجتماعية على محمل الجد، مشيرة إلى أنها ستعتمد على الطاقات الشبابية في إنجاح المهام التي ستناط بحكومتها، وفق ما نقلته قناة "العالم" الإيرانية.
 
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إيران.. زهرة إلهيان تقدم أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية المبكرة (فيديو)

وصرحت البرلمانية السابقة: "لقد دخلت ساحة الانتخابات بنظرة جديدة تعتمد على تحديد المشاكل وطرح الحلول اللازم". (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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