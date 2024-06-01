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عربي-دولي

بعد الوصول إلى بوادر اتفاق بشأن الهدنة.. هل يُطيح الوزراء بحكومة نتنياهو؟

Lebanon 24
01-06-2024 | 15:48
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بعد تهديد بالاطاحة بالحكومة، قالت "هآرتس" إن واشنطن تخشى من إحباط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهود التوصل إلى صفقة بين تل أبيب وحماس لوقف إطلاق النار في غزة بسبب ضغوط من شركائه في الائتلاف الحكومي.
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وأكد مسؤول أميركي أن "القلق الرئيسي في إدارة بايدن هو أن نتنياهو سينقلب على الصفقة تحت ضغط من شركائه في الائتلاف بقيادة الوزيرين اليمينيين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير اللذين عارضا حتى الآن جميع الشروط المقترحة للصفقة"، مشيرا إلى أن حزب بن غفير صوت ضد الصفقة في نوفمبر والتي تم بموجبها إطلاق سراح العشرات غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "هذا شيء ليس لدينا سيطرة عليه".

وذكرت "هآرتس" أنه وبعد 24 ساعة من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن الصفقة الجديدة لم يصدر أي رد فعل من وزراء اليمين المتطرف. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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