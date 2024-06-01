دعوا لوقف إطلاق نار دائم.. بيان قطري مصري أميركي يخصّ "هدنة غزة"

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في بيان ثلاثي مشترك، دعت الولايات المتحدة ومصر وقطر، السبت، حركة حماس وإسرائيل بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية إلى ضرورة إبرام صفقة تتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأشار البيان إلى أن هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهى بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم.وأكّد البيان أن "هذا الاتفاق هو خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة".