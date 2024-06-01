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المفوض العام للأونروا: ملاجئنا في رفح الفلسطينية فارغة الآن

Lebanon 24
01-06-2024 | 16:40
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قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، السبت، إن "ملاجئنا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فارغة، وأكثر من مليون شخص نزوحوا بحثا عن مكان آمن لم يجدوه أبدا".

 وأضاف لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، "اضطرت الأونروا إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح".

وأشار إلى أن "فرق الوكالة تعمل الآن من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، والمناطق الوسطى، التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة".

 وتابع مفوض الأونروا: "في خان يونس، استأنفنا العمليات رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتنا". (الاناضول)

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