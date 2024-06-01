احتجاجاً على "اتهامات خبيثة"... إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد أنها استدعت القائم بالأعمال السويدي المؤقت في طهران لإبلاغه الاحتجاج على اتهامات "خبيثة ولا أساس لها" وجهتها ستوكهولم لإيران ومفادها أن طهران تستخدم عصابات إجرامية لمهاجمة إسرائيل ومصالحها في السويد.

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وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة إكس إنه "في أعقاب توجيه مسؤول سويدي اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإيرانية، فقد تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل مساعد المدير العام للوزارة لشؤون أوروبا الغربية".

وكانت السفارة الإيرانية في ستوكهولم نددت الجمعة بـ"معلومات كاذبة"، وذلك تعليقا على الاتهامات التي وجهتها الاستخبارات السويدية لطهران بتجنيد عصابات إجرامية لارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل ومصالحها.





الأمن السويدي يرصد شبكات إجرامية "تستخدمها إيران"



• قال جهاز الأمن السويدي "سابو" يوم الخميس الماضي، إنه رصد استخدام النظام الإيراني شبكات إجرامية داخل السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أخرى وجماعات وأفراد.

• ذكر الجهاز في بيان أن هذه الأنشطة استهدفت في المقام الأول جماعات وأفرادا من المعارضة الإيرانية في الشتات، لكنها امتدت أيضا إلى ممثلي دول أخرى مثل إسرائيل.

• وفق الجهاز فإن "تنفيذ مثل هذه الأنشطة قد يكون بهدف الإضرار بالمصالح والأهداف والأنشطة الإسرائيلية واليهودية في السويد".

• في أعقاب ما يشتبه بأنه حادث إطلاق نار وقع في مايو بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، والعثور على عبوة ناسفة خارج السفارة نفسها في كانون الثاني، عززت الشرطة السويدية الإجراءات الأمنية لحماية المصالح الإسرائيلية واليهودية في البلاد. (سكاي نيوز)