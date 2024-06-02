Advertisement

عربي-دولي

السيناتور ساندرز: نتنياهو مجرم حرب ولا ينبغي دعوته للكونغرس

Lebanon 24
02-06-2024 | 01:01
A-
A+
Doc-P-1206849-638529123090249029.jpg
Doc-P-1206849-638529123090249029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق السيناتور الأميركي بيرني ساندرز على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.
وقال ساندرز في منشور على "إكس": "نتنياهو مجرم حرب. ولا ينبغي دعوته لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس. بالتأكيد لن أحضر".
Advertisement
وأضاف: "إسرائيل لا تملك الحق في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة اليائسين. هذا انتهاك واضح للقانون الأميركي والدولي".


وتابع: "تسعى المحكمة الجنائية الدولية للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ويحيى السنوار، زعيم حماس. إن المحكمة الجنائية الدولية على حق. وكلاهما متورط في انتهاكات واضحة وشائنة للقانون الدولي".
وأعرب نتنياهو السبت عن "سعادته" لدعوته لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي.


وأفاد نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "يسعدني أن أنال شرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتبيان الحقيقة بشأن حربنا العادلة ضد من يتطلعون إلى إزهاق أرواحنا".
ولم يتم الإعلان عن موعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن وسائل إعلام أميركية ذكرت أنه من المتوقع أن يلقيه قبيل أو بعيد عطلة أغسطس للمشرعين الأميركيين.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون قد قال الجمعة إن الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين دعوا نتنياهو للتحدث أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس.
وتحدث نتنياهو أمام الكونغرس سابقا، لكن إعلان جونسون الجمعة يشكل أول دعوة له لإلقاء كلمة في البرلمان الأميركي منذ أن بدأ ولايته الحالية في رئاسة الوزراء أواخر عام 2022.
ولم تتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البيت الأبيض منذ عودته إلى منصبه.
وقبل اندلاع حرب غزة في 7 تشرين الاول، تصاعدت التوترات بين الحليفين المقربين بسبب خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي طرحها نتنياهو وأثارت موجة احتجاجات ضد حكومته. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2024-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2024-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2024-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2024-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:27 | 2024-06-02
02:22 | 2024-06-02
01:54 | 2024-06-02
01:41 | 2024-06-02
01:35 | 2024-06-02
01:31 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24