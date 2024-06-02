تحذيرٌ من شركة "إيرباص" الشهيرة لصناعة الطائرات.. ما القصّة؟

قالت شركة "ايرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات إن مشاكل منافستها الأميركية بوينغ قد تؤثر على قطاع صناعة الطائرات برمته.



وفي تصريحات لمجلة "فيرتشافتس فوخه" الاقتصادية الألمانية، قال كريستيان شيرر، رئيس قسم الطائرات المدنية في ايرباص: " مشاكل بوينغ قد تدفع المزيد من الناس إلى التشكيك في أمان الطيران بالفعل"، وأضاف أن هذا "يلقي بظلال على الصناعة بأكملها".

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ووفقا لما ذكر شيرر، زادت صعوبة الحصول على موافقة لتشغيل طائرات جديدة، وقال: "هناك ضغوط أكبر من جميع المراقبين بما في ذلك السلطات الرقابية." وفي المقابل رفض شيرر استفادة إيرباص من الصعوبات التي يواجهها أكبر منافس لها، وقال إن أسعار الطائرات ارتفعت لأن الطلب على الطائرات أكبر من العرض.

يذكر أنه في بداية العام، فقدت طائرة شبه جديدة من طراز بوينغ ماكس 737 -9 لشركة طيران ألاسكا، جزءا من هيكلها أثناء الصعود. وتعرضت بوينغ بعدها، لضغوط لتحسين التحكم في الجودة.

وقتل 346 راكباً لقوا حتفهم في تحطم طائرتين من طراز ماكس737، في تشرين الأول 2018 وآذار 2019.