Advertisement

عربي-دولي

شاهد... انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في اسطنبول

Lebanon 24
02-06-2024 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1206910-638529235976649722.jpg
Doc-P-1206910-638529235976649722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انهار مبنى سكني من 4 طوابق في غرب اسطنبول لأسباب غير معروفة، بحسب ما ذكرت قناة "Haber" التلفزيونية التركية.
وكتبت القناة: "انهار مبنى سكني في منطقة كيوشوكتشيكميدجي لسبب غير معروف، ويوجد أشخاص تحت الأنقاض".
Advertisement
ووصل رجال الإنقاذ والإطفاء إلى مكان الحادث وتم إغلاق المنطقة المجاورة.
 
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج شخص واحد حي من تحت الأنقاض، وقدموا له الإسعافات الأولية.
وأعلن عمدة مدينة اسطنبول داود غولوغلو عن إنقاذ 7 أشخاص آخرين كانوا تحت الأنقاض، مضيفا: "اثنان منهم في حالة خطيرة، والعمليات جارية لإنقاذ شخصين آخرين".
ووفقا له، تم بناء المبنى في عام 1988، وأوضح: "لم نجد أي علامات على حدوث انفجار أو عمل تخريبي، مكتب المدعي العام في اسطنبول سيتحقق من أسباب الحادث". (RT)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:15 | 2024-06-02
06:00 | 2024-06-02
05:50 | 2024-06-02
05:31 | 2024-06-02
04:59 | 2024-06-02
04:52 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24