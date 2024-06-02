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عربي-دولي

بيان من البرلمان العربي بشأن تصنيف إسرائيل وكالة الأونروا "منظمة إرهابية"... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
02-06-2024 | 04:52
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استنكر البرلمان العربي محاولات إسرائيل لتصنيف وكالة "الأونروا" منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها، معتبرا ذلك امتدادا لمحاولاتها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة.

وأكد البرلمان العربي أن "الدور الهام والكبير لوكالة الأونروا التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق".
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وأضاف: "نستنكر محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها، ونعتبر ذلك امتدادا لمحاولاته الإجرامية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب البرلمان العربي بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، خاصة "الأونروا" التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة. (RT)
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