أمير الكويت يعين الشيخ صباح خالد ولياً للعهد

بعد تزكيته مساء أمس، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد، وفق ما نقلت وكالة "كونا" الرسمية.



وكان الشيخ مشعل أصدر أمس أمرا أميريا بتزكية الشيخ صباح الخالد، الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء عدة مرات خلال الفترة من 2019 حتى 2022. وشهدت تلك الفترة صراعا بين الحكومة والبرلمان، فضلا عن بعض التحديات كجائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وغيرها.

Advertisement

يذكر أن الشيخ صباح الخالد من مواليد الكويت عام 1953 وحاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.



كما التحق بوزارة الخارجية عام 1978، عقب تخرجه من الجامعة، وعمل في بعثة بلاده بالأمم المتحدة ثم سفيرا لبلاده لدى السعودية ومندوبا لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، التي أصبحت الآن منظمة التعاون الإسلامي.



كذلك شغل منصب وزير الخارجية لنحو ثماني سنوات من 2011، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في 2019، وقبلها شغل مناصب وزارية منذ 2006 هي الشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام. (العربية)