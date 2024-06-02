روسيا تعلن سيطرتها على بلدة في منطقة دونيتسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، السيطرة على بلدة أومانسكي في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.وذكرت الوزارة في بيان أن وحدات في الجيش الروسي "تمكّنت من تحرير قرية أومانسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتقع بلدة أومانسكي التي كان عدد سكانها أقل من 180 شخصا قبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط 2022، على مسافة نحو 25 كيلومترا شمال غرب دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية. (سكاي نيوز عربية)