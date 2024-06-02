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اختفت في ظروف غامضة... الكشف عن مصير طالبة الدقهلية

Lebanon 24
02-06-2024 | 06:33
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أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، بيانا توضح فيه تفاصيل اختفاء طالبة ثانوية من محافظة الدقهلية، بظروف غامضة لمدة أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي في منصة "إكس": "بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 أيار، الماضي تبلغ مركز شرطة دكرنس في مديرية أمن الدقهلية من مالك ورشة مقيم بدائرة المركز، بغياب كريمته عن مسكنهما".
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وتابع البيان: "بإجراء التحريات تبين قيام شخصين، عامل وسائق مركبة "توك توك" مقيمان بدائرة المركز، تربطهم علاقة صداقة بالمتغيبة، باصطحابها إلى مدينة جمصة والاستيلاء على هاتفها المحمول ومبلغ مالي وعقب ذلك قاما بتوصيلها لمنزل خالتها بدائرة مركز شرطة بني عبيد.

وختم البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهما. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية". (سكاي نيوز)
 
 
 

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