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عربي-دولي

إحذروها... بلدان تُشكّل خطراً على الطائرات وسلامة الركاب

Lebanon 24
02-06-2024 | 07:30
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ذكرت "العربية"، أنّ المطبات الهوائية تُعتبر ظاهرة شائعة في عالم الطيران، تحدث عندما تُحلّق الطائرة عبر هواء مضطرب نسبياً، ما يسبب هزات جانبية ورأسية مفاجئة.

والاضطرابات الجوية هي السبب الرئيسي لإصابات الطاقم والركاب أثناء الرحلة، حيث هناك ثمانية أنواع منها، بما في ذلك العواصف الرعدية والحرارية والأمامية و"الموجة الجبلية"، والتي تندرج ضمن ست فئات من الشدة.
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وكانت أكثر المسارات الجوية اضطراباً في عام 2023 من العاصمة التشيلية سانتياغو، إلى سانتا كروز عاصمة بوليفيا في أميركا اللاتينية.

ومن ألماتي، عاصمة كازاخستان إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، كذلك من لانتشو إلى تشنغدو، في الصين، وسنتراير إلى سينداي، في اليابان.

أما في أوروبا، من ميلانو في إيطاليا إلى جنيف في سويسرا. وجاءت طريق ميلانو إلى زيوريخ في سويسرا في المركز العاشر من حيث الاضطرابات.

وفي موازاة ذلك كانت الدول الأكثر اضطرابا، هي بولينيزيا الفرنسية وفيجي وباكستان وناميبيا وأوروغواي.

وتم تصنيف جنوب المحيط الهادئ على أنه أكثر المحيطات اضطراباً التي يُمكن الطيران فوقها.

وأظهرت أرقام مكتب سلامة النقل الأسترالي أنه في عام 2023، كان هناك 3047 حادثاً للطائرات التجارية على مستوى العالم. ومن بين هذه الحالات، كان سبب 236 منها، حالة الطقس.

بشكل عام، من المتوقع حدوث اضطرابات فوق الجبال العالية والمحيطات وخط الاستواء وعند دخول التيارات النفاثة، وفقاً للدكتور جويدو كاريم جونيور، رئيس طيران غريفيث في جامعة غريفيث.

ولكن الاضطرابات الجوية الواضحة التي تنتج عادة عن تغير مفاجئ للغاية في اتجاه الرياح يمكن أن تحدث في أي مكان وفي أي وقت.

وأوضح أن الرطوبة العالية ودرجات الحرارة تميل إلى جعل الاضطراب أقوى، لذا فإن السفر من لندن إلى مدينة نيويورك في أشهر الصيف من المرجح أن يكون أكثر وعورة من الطيران على نفس المسار في كانون الاول. (العربية)
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