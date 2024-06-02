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عربي-دولي

جريمة مروّعة جدّاً.. قتلت زوجها وأخفت جثته في الجدران!

Lebanon 24
02-06-2024 | 07:48
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اهتز الشارع المغربي على وقع جريمة شنعاء في مدينة طنجة.

وتمكنت القوى الأمنية من القبض على سيدة وأربعة من أبنائها، للاشتباه بتورطهم في قتل زوجها وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2018.

جاء ذلك، بعدما كانت الشرطة تفتش منزل تلك السيدة في طنجة عقب توقيفها مع أبنائها في قضية أخرى تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما كشفت الشرطة.
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كما أضافت الشرطة أنها تحققت من اختفاء الزوج المتغيب منذ ست سنوات في ظروف مشبوهة، ثم عثرت على جثته التي أخفتها عائلته في جدار إسمنتي بمنزله الواقع في منطقة طنجة البالية. (العربية)

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