دموع وحالات إغماء.. إمتحان الرياضات يُبكي طلاب سوريا

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تركت مادة الرياضيات الطلاب في سوريا بحالة لا توصف، فمنهم من أُغمي عليه، وأخرى أخذت تصرخ، وثانية تبكي وتنوح.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات كثيرة تتحدث عن الأمر، وسط انتقادات لاذعة بسبب صعوبة الامتحانات واستحالة حل الأسئلة، وفقا لبعض الآراء.وأكدت طالبة أنها لم ترَ مثل هذا النموذج قائلة باللهجة السورية: "بعمري ما شفت هيك أسئلة".