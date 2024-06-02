ترامب يكشف عن ردة فعل زوجته ميلانيا بعد محاكمته على خلفية شراء صمت نجمة أفلام إباحية

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كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن محاكمته على خلفية شراء صمت نجمة أفلام إباحية سابقة كانت "قاسية للغاية" على زوجته ميلانيا، التي غابت عن حضور الجلسات التي انتهت بإدانته.وقال ترامب في مقابلة بثتها شبكة "فوكس" الأميركية اليوم الأحد، إن ميلانيا "بخير، لكن أعتقد أن الأمر قاس للغاية عليها".وأضاف: "توجب عليها قراءة كل هذه الترهات بشأن العلاقة الجنسية" التي ينفي إقامتها مع النجمة الإباحية ستورمي دانييلز، متابعا "أعتقد أن الأمر كان على الأرجح، وبطرق متعددة، أصعب على عائلتي مما كان عليّ". (روسيا اليوم)