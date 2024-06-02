بن غفير يُهدّد نتنياهو: سنحلّ الحكومة

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بالتزامن مع إطلاق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إشارة إيجابية حول صفقة الأسرى المرتقبة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق الخطة الثلاثية المراحل التي طرحها قبل أيام الرئيس الأميركي جو بايدن، كرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تهديداته.فقد أكد في فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأحد، أنه "إذا واصل رئيس الوزراء ينيامين نتنياهو الدفع باتجاه إبرام صفقة فسنحل الحكومة".كما انتقد الخطة الأميركية، واصفاً صفقة تبادل الأسرى المطروحة بغير المسؤولة وتعني التخلي عن تدمير حماس. (العربية)