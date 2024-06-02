أكدت مصر، الأحد، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح حتى يتم اسئناف تشغيله مرة أخرى.



وقال مصدر مصري رفيع المستوى إن الاجتماع الثلاثي في القاهرة والذي ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة وإسرائيل انتهى وتمسكت مصر بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح.

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كما أكد أن الوفد الأمني المصري على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة و المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



ولفت إلى أن الوفد المصري تمسك بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل المواد اللازمة كافة سواء غذائية أو طبية أو وقود. (سكاي نيوز عربية)