Advertisement

عربي-دولي

انتهاء الاجتماع الثلاثي في القاهرة.. و"شرط" لتشغيل معبر رفح

Lebanon 24
02-06-2024 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1207053-638529473389298991.png
Doc-P-1207053-638529473389298991.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مصر، الأحد، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح حتى يتم اسئناف تشغيله مرة أخرى.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى إن الاجتماع الثلاثي في القاهرة والذي ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة وإسرائيل انتهى وتمسكت مصر بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح.
Advertisement
 
كما أكد أن الوفد الأمني المصري على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة و المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ولفت إلى أن الوفد المصري تمسك بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل المواد اللازمة كافة سواء غذائية أو طبية أو وقود. (سكاي نيوز عربية) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2024-06-02
10:30 | 2024-06-02
10:02 | 2024-06-02
10:00 | 2024-06-02
09:41 | 2024-06-02
09:26 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24