لمدة أسبوع.. مناورة عسكرية اسرائيلية تحاكي توسيع حرب الجبهة الشمالية





وحضر التمرين عناصر من النظام والاحتياط في مقر قيادة المنطقة الشمالية، حيث تمت ممارسة العديد من السيناريوهات التي تحاكي توسع الحرب في الساحة الشمالية وسيناريوهات الحرب المتعددة الساحات، حسب ما ذكر بيان للجيش الإسرائيلي.

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وكجزء من التمرين، نفذت الفرقة 36 نموذجا واسعا يتضمن سيناريوهات قتالية في الساحة الشمالية.





خلال التمرين، قام رئيس الأركان الفريق هرتسي هاليفي بزيارة القيادة الشمالية. أجرى الجيش الإسرائيلي، هذا الأسبوع، مناورة عسكرية جديدة في إطار استعداداته لمعركة محتملة في الجبهة الشمالية.وحضر التمرين عناصر من النظام والاحتياط في مقر قيادة المنطقة الشمالية، حيث تمت ممارسة العديد من السيناريوهات التي تحاكي توسع الحرب في الساحة الشمالية وسيناريوهات الحرب المتعددة الساحات، حسب ما ذكر بيان للجيش الإسرائيلي.وكجزء من التمرين، نفذت الفرقة 36 نموذجا واسعا يتضمن سيناريوهات قتالية في الساحة الشمالية.خلال التمرين، قام رئيس الأركان الفريق هرتسي هاليفي بزيارة القيادة الشمالية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 تشرين الأول في قطاع غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي، لكن الأيام الأخيرة شهدت تكثيفا في القصف المتبادل.



وتتخوف دول عديدة من تحول هذا التوتر إلى صراع إقليمي أوسع.



وكانت إسرائيل لوحت في أكثر من مناسبة بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، قائلة إنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان.