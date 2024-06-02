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غالانت: لن نقبل بحكم حماس لقطاع غزة

Lebanon 24
02-06-2024 | 11:22
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأحد، "لن نقبل حكم حماس لقطاع غزة في أي عملية لإنهاء الحرب".

وأضاف: "سنقوم بعزل المناطق وإزالة أعضاء حماس وجلب قوات أخرى من شأنها تمكين تشكيل حكومة أخرى".
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وتركز الحديث خلال الساعات الماضية عن المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة.

وقال كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الصفقة التي أعلنها بايدن ليست جيدة، مؤكدا في الوقت ذاته رغبة إسرائيل الشديدة في إطلاق سراح الرهائن.
 
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