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عربي-دولي
ترامب يحذر من تداعيات الحكم بسجنه.. "نقطة تحول"
Lebanon 24
02-06-2024
|
11:28
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اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأحد، أن صدور عقوبة بالسجن بحقه قد تكون "نقطة تحول" بالنسبة لمؤيديه.
وبحسب وكالة فرانس برس فقد حذر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني في مقابلة أجرتها قناة فوكس من أن عقوبة السجن "سيكون من الصعب على الجمهور تقبلها"، مضيفا: "كما تعلمون، في وقت من الأوقات، هناك نقطة تحول".
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وبعد جلسات استمرت ستة أسابيع في محكمة مانهاتن بنيويورك، اعلنت هيئة المحلفين إدانة دونالد ترامب بجميع التهم الـ34ـ الموجهة اليه في قضية تزوير مستندات حسابية نهاية عام 2016 لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ستورمي دانييلز ممثلة الأفلام الإباحية السابقة بشأن علاقة جنسية في عام 2006، وهي علاقة يواصل دونالد ترامب إنكارها.
وبات الجمهوري المرشح لانتخابات تشرين الثاني 2024، أول رئيس أميركي سابق تتمّ إدانته جنائيا.
وكشف ترامب أن محاكمته الجنائية التاريخية كانت "قاسية للغاية" على زوجته ميلانيا، أبرز الغائبين عن حضور الجلسات التي انتهت بإدانته.
وحضر 3 من أبنائه البالغين الى قاعة المحكمة في مانهاتن في الأيام الأخيرة من المحاكمة.
كما أن السيدة الأولى السابقة تغيب عن النشاطات الانتخابية لزوجها ولم تظهر في أي من لقاءاته الانتخابية، ونادرا ما تظهر معه في مكان عام.
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